Möglicher Last-Minute-Wechsel? Haaland hält sich bedeckt

Da Paris Saint-Germain nach wie vor auf der Suche nach einem etwaigen Nachfolger für den von Real Madrid umworbenen Kylian Mbappé sein soll, erteilen die Franzosen dem wechselwilligen Stürmer Medienberichten zufolge noch nicht die Freigabe.

PSG verhandle offenbar mit einem namentlich noch unbekannten Angreifer. Ob es sich dabei um Erling Haaland handelt, kann nur spekuliert werden. Zumindest hat es der Norweger nicht komplett ausgeschlossen, dass er noch einen Last-Minute-Abgang von Borussia Dortmund vollziehen könnte. Als ihn Reporter Arilas Ould-Saada auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft zu einem möglichen Transfer vor Ende der Transferperiode fragte, entgegnete der BVB-Star lediglich: “Kein Kommentar. Ich bin hier, um über die Nationalmannschaft zu sprechen.”

Asked Erling Braut Haaland if anything could happen before the transfer window deadline:

“No comment. I am here to talk about the national team.” pic.twitter.com/Vx8ObKDzCL

— Arilas Ould-Saada (@arilasos) August 30, 2021