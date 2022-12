Moukoko dementiert Bericht über abgelehntes BVB-Angebot

Youssoufa Moukoko ist mächtig sauer über die Berichterstattung in den Medien rund um seine Person und ein angeblich abgelehntes Angebot zur Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund.

Die «Bild» berichtete am Donnerstagabend, dass der 18-jährige Jungstar eine Offerte zur Verlängerung mit einem Jahressalär von 6 Mio. Euro abgelehnt habe und mit seinem Beraterteam mehr Geld fordere. Dies lässt Moukoko nicht auf sich sitzen. «Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiss, dass das alles mittlerweile Teil des Fussballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen», schreibt der BVB-Profi auf Instagram und führt aus, dass er «so eine Lüge über mich niemals akzeptieren» werde.

Was dies genau bedeutet, bleibt zunächst unklar. Sein voller Fokus liege nun aber auf der Rückrunde. Moukoko betont, dass kein Spieler grösser als der Verein ist und dass es traurig sei, «dass man heutzutage sowas auf die Welt bringen kann, damit ihr (Fans) ein falsches Bild von mir habt. Echt sehr schade, denn ich bin immer noch schockiert von dem Bericht.»

Wie der Moukoko-Poker letztlich ausgeht, ist offen. Fakt ist, dass sein aktueller Vertrag Ende dieser Saison ausläuft.

psc 23 Dezember, 2022 14:35