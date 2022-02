Nach Europa League-Aus: Kehl kündigt Konsequenzen beim BVB an

Borussia Dortmund will nach dem enttäuschenden Aus in den Europa League-Playoffs gegen die Rangers nicht einfach zum Tagesgeschehen übergehen. Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl kündigt Konsequenzen an.

Vor allem der Auftritt bei der 2:4-Heimspiel-Pleite gegen die Schotten steckt im Lager der Dortmunder weiterhin tief in den Knochen. Die Mannschaft hat da auf ganzer Linie enttäuscht. Es folgte zwar eine eindrückliche Reaktion beim 6:0-Sieg gegen Gladbach, die Konstanz geht dem BVB aber auch in dieser Saison ab. Im Rückspiel bei den Rangers war dies besonders eindrücklich zu sehen. Kehl sah eine sehr gute erste Halbzeit seiner Mannschaft, wie er dem “kicker” erzählt: “Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, der Rückstand war unnötig. Wir haben das Spiel gedreht und hatten genügend Torgelegenheiten für ein drittes Tor. Glasgow war selten gefährlich, wir waren dominant, haben wenig zugelassen.”

Daran konnten die Spieler des Bundesligisten in der zweiten Hälfte aber nicht anknüpfen, wie Kehl feststellen musste: “Wenn wir mit derselben Klarheit auch die zweite Halbzeit bestritten hätten, wäre mehr möglich gewesen. So müssen wir uns auch aus der Europa League verabschieden.” Der BVB-Verantwortliche kündigt Konsequenzen an: “Wir werden es gut aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten. Wir müssen uns in der kommenden Saison in diesen Wettbewerben ganz anders aufstellen, ein ‚Weiter so‘ wird es nicht geben. Die Situation ist eine Herausforderung, das ist offensichtlich, aber wir nehmen sie entschlossen an.”

Welche Massnahmen konkret folgen, ist noch unklar. Ein Kaderumbruch ist aber ziemlich wahrscheinlich. Mit Niklas Süle wurde bereits ein Topspieler verpflichtet. Weitere sollen kommen, wohingegen andere Akteure gehen könnten. Zu diesen zählt möglicherweise auch der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji, der eine Vertragsverlängerung bislang ausschlägt und angeblich das Interesse von Manchester United weckt.

psc 25 Februar, 2022 16:05