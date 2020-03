Nächster Interessent für Nachwuchsjuwel Jude Bellingham

Die Interessentenliste für den englischen Youngster Jude Bellingham wächst und wächst.

Borussia Dortmund möchte den 16-jährigen Mittelfeldspieler von Birmingham City unbedingt in die Bundesliga holen. Ob dies klappt, ist allerdings noch offen. Zuletzt sah sich Bellingham auf der Insel das Trainingsgelände von Manchester United an (4-4-2.ch berichtete). Nun mischt sich laut “Manchester Evening News” auch der FC Chelsea ins Rennen um den Spielmacher ein.

Die Blues hoffen ebenfalls auf den Zuschlag. Allerdings soll der BVB weiterhin in der Pole Position sein. Bellingham sieht wohl, wie sich Jungstars wie Jadon Sancho, Achraf Hakimi oder nun Erling Haaland in Dortmund prächtig entwickeln und könnte hoffen, sich da ebenfalls in Szene zu setzen.

psc 11 März, 2020 15:15