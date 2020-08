“Natürlich kann Favre Titel gewinnen”

Zwei Jahre nach seinem Engagement-Beginn bei Borussia Dortmund muss sich Lucien Favre immer noch den Vorwurf der Titellosigkeit gefallen lassen. Roman Bürki sieht in seinem Landsmann genau den richtigen Trainer.

Einzig den Superpokal in der vorhergehenden Saison konnte Lucien Favre als Titel verbuchen. Ansonsten blieben der Schweizer Übungsleiter und Borussia Dortmund seit 2018 ohne Erfolg. Roman Bürki lässt jedenfalls nichts auf seinen Landsmann kommen.

“Natürlich kann Favre Titel gewinnen. Das hat er doch in Zürich schon bewiesen, wo er die Meisterschaft gleich zweimal geholt hat”, sagt Bürki, der gerne markante Worte rüberbringt, dem “kicker”. “Wenn wir mal über eine gesamte Saison konstant spielen, kriegen wir das als Mannschaft auch hin. Davon bin ich überzeugt.”

Rückblick auf drei Spiele

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler spricht ausserdem die letzten Spiele der Bundesliga-Saison an. “Dass wir gegen Mainz zu Hause verlieren, hat nichts mit dem Trainer zu tun. Oder: Wir liefern in Leipzig eine Top-Leistung ab und gehen eine Woche später mit fast derselben Mannschaft gegen Hoffenheim unter”, sagt Bürki.

Der BVB hatte gegen Mainz 05 auf eigenem Rasen 0:2 verloren, anschliessend mit 2:0 bei RB Leipzig gewonnen und am letzten Spieltag desolat gegen die TSG Hoffenheim agiert (0:4).

Bürki macht in dieser Hinsicht klar: “Das ist nicht seine (Favres; Anm. d. Red.) Schuld. Schade, dass so etwas immer auf ihn zurückfällt.” Favres Vertrag in Dortmund läuft im Sommer kommenden Jahres aus. Noch ist es alles andere als geklärt, ob die Zusammenarbeit verlängert wird.

aoe 17 August, 2020 11:54