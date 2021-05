Neuigkeiten zur Zukunft von Roman Bürki: BVB-Verbleib nicht ausgeschlossen

Die Zukunft von Roman Bürki sorgt seit dessen Degradierung zur Nummer 2 bei Borussia Dortmund für viel Gesprächsstoff. Schon länger wird über potentielle Nachfolger spekuliert. Derzeit insbesondere über Landsmann Gregor Kobel vom VfB Stuttgart. Der Abgang Bürkis aus Dortmund ist aber noch längst nicht beschlossen.

Nach Angaben der “Ruhr Nachrichten” sind beim BVB für den 30-jährigen Torhüter bislang noch keine Angebote eingetroffen. Bürki ist noch bis 2023 an Dortmund gebunden. Wie aktiv er auf einen Transfer in diesem Sommer hinarbeitet, ist unklar. Ebenso, ob er in der kommenden Saison bei einem Verbleib wieder Chancen auf den Nummer 1-Posten hat. Klar scheint, dass Dortmund nur einen anderen Keeper verpflichtet, wenn Bürki verkauft werden kann. Die Arbeiten im Hintergrund bezüglich einer möglichen Kobel-Verpflichtung werden getätigt. Ob ein solcher Transfer auch wirklich stattfinden wird, ist aber offen und hängt von der Bürki-Entscheidung ab.

psc 24 Mai, 2021 11:05