Nur noch drei Klubs im Rennen um Jude Bellingham

Jude Bellingham wird sich im kommenden Sommer wohl aus der Bundesliga und von Borussia Dortmund verabschieden. Hoffnungen auf einen Transfer machen sich nur noch drei Klubs.

Nach Angaben der «Bild» sind Real Madrid und die beiden Premier League-Schwergewichte Manchester City und Liverpool noch ernsthaft im Rennen um den 19-jährigen Mittelfeldprofi. Aus finanziellen Gründen mussten sich viele andere Klubs zurückziehen. Angeblich winken dem BVB für einen Bellingham-Verkauf unter Umständen mehr als 150 Mio. Euro. Durch seine starken Auftritte an der WM hat der Jungstar seinen Marktwert jüngst noch einmal steigern können.

Vertraglich ist der englische Nationalspieler bis 2025 an Dortmund gebunden. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht, der Bundesligist sitzt also definitiv am längeren Hebel, was die Gespräche über einen Transfer anbelangt.

psc 22 Dezember, 2022 10:42