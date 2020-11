Offiziell: Giovanni Reyna unterschreibt beim BVB bis 2025

Nun ist es amtlich: Giovanni Reyna bindet sich bis 2025 an Borussia Dortmund.

Der 18-jährige Amerikaner hat am Freitag die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier gesetzt. Der Youngster stiess im Sommer 2019 aus der Academy des FC New York City zum BVB und schaffte dort bereits ein halbes Jahr später den Sprung in den Profikader. Dort ist er fester Bestandteil und hat in dieser Saison bereits zwölf Pflichtspiele (2 Tore, 5 Assists) bestritten. Giovanni Reyna bleibt dem Verein vorderhand erhalten.

“Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern”, sagt Sportdirektor Michael Zorc.

Reyna freut sich über das Vertrauen des Klubs: “Der BVB ist ein grosser Klub, der um Titel mitspielen kann und in allen wichtigen Wettbewerben vertreten ist. Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln. Ich habe in Dortmund schon viel gelernt und will auch in der Zukunft noch viel lernen. Ich freue mich darauf, langfristig beim BVB zu sein.”

psc 20 November, 2020 13:14