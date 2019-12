Paco Alcacer will den BVB verlassen – Atlético interessiert

Den spanischen Stürmer Paco Alcacer von Borussia Dortmund zieht es in seine Heimat.

Der 26-Jährige hat beim BVB laut “Marca” bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt. Mit Atlético Madrid zeigt ein Topklub aus Spanien Interesse an ihm. Paco Alcacer hat nach Verletzungsproblemen im Laufe der Vorrunde seinen Stammplatz in Dortmund verloren. Mit Erling Haaland kriegt er nun zudem einen starken Konkurrenten zur Seite gestellt. Die Aussicht auf regelmässige Einsätze schwindet also zusätzlich. Dennoch ist offen, ob Dortmund ihn ziehen lässt. Alcacer wurde erst im Sommer für 21 Mio. Euro fix von Barça verpflichtet und steht bis 2023 unter Vertrag.

