Pech für BVB-Goalie: Kobel zieht sich Muskelfaserriss zu

Die Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund nehmen zu: Nun ist auch noch Nati-Goalie Gregor Kobel verletzt.

Nach Julien Duranville, Nico Schlotterbeck und Thomas Meunier gesellt sich auch Gregor Kobel zum Lazarett von Borussia Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat sich der Goalie in der Nacht auf Montag beim 3:2-Sieg im Testspiel in Las Vegas (USA) einen leichten Muskelfaserriss zugezogen. Dadurch bestritt Kobel nur die Hälfte der Partie.

Kobel wird daher den letzten Test in den USA gegen den FC Chelsea in der Nacht auf Donnerstag ebenso verpassen wie die Saisoneröffnung mit dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam am Sonntagnachmittag in Dortmund. Ebenso ist fraglich, ob Kobel in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August beim TSV Schott Mainz zwischen den Pfosten stehen kann. Notfalls muss Alexander Meyer einspringen.

adk 1 August, 2023 10:19