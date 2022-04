Pep Guardiola über Haaland: “Kein Kommentar, keine Antworten”

Die englische Presse lässt nicht locker und befragt Pep Guardiola immer wieder aufs Neue, ob er denn mehr zum möglichen Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City wisse. Der Spanier blockt weiterhin ab.

Auch am Dienstag ist dem City-Coach nicht wirklich etwas zu entlocken. “Neuigkeiten zu Haaland? Kein Kommentar, keine Antworten”, so die kurze Antwort von Guardiola, der es generell nicht mag, über Spieler von anderen Vereinen zu sprechen. Schliesslich ergänzt er: “Ich habe momentan anderen Gedanken im Kopf, was im Verein nächste Saison geschieht.” Zuvor berichtete die “Daily Mail”, dass Haaland inzwischen seine Zusage für einen Wechsel zu den Skyblues gegeben habe. Diese Meldung wurde aber wiederum dementiert. Angeblich ist noch kein definitiver Beschluss gefällt.

Der 21-jährige Norweger steht bei Borussia Dortmund bis 2024 unter Vertrag, kann den Verein dank einer Ausstiegsklausel im Sommer aber für 75 Mio. Euro verlassen. Angeblich mischen auch Real Madrid und falls es zu einem Abgang von Robert Lewandowski kommt, auch der FC Bayern mit.

