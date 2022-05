Perfekt: Dortmund schnappt sich ein dänisches Supertalent

Borussia Dortmund verpflichtet das dänische Goalietalent Gustav Aabro.

Der erst 15-jährige Keeper wechselt im Sommer in die Jugendabteilung des BVB und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025 – die maximal zulässige Vertragslänge für Spieler unter 18 Jahren. Aabro wurde in seiner Heimat beim Lyngby BK ausgebildet und kam da bereits in der U19 zum Einsatz. Er spielt auch in den Nachwuchs-Nationalmannschaften Dänemarks. Ab kommender Saison steht er in Dortmund zwischen den Pfosten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nordic Sky (@nordicsky.agency)

psc 9 Mai, 2022 13:36