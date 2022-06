Perfekt: Enrico Maassen wird neuer Augsburg-Trainer

Der Wechsel von Enrico Maassen zu Bundesligist FC Augsburg ist perfekt.

Die Augsburger haben sich mit Borussia Dortmund über die Ablösemodalitäten für einen Wechsel des 38-jährigen Trainers geeinigt. Augsburg bestätigt die Verpflichtung am Mittwochabend. Maassen unterschreibt beim Bundesligisten für mehrere Jahre. Die finalen Vertragsdetails werden in den nächsten Tagen noch schriftlich fixiert. Zuletzt war er bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga tätig.

Laut “Bild” zahlt der FCA eine Ablöse von zunächst 300’000 Euro. Diese könnte in den kommenden drei Jahren noch steigen, soll aber definitiv im sechsstelligen Bereich bleiben.

Der FC Augsburg hat seinen Wunschtrainer verpflichtet! ✅ Der 38-Jährige kommt von Borussia Dortmund zum #FCA. Herzlich willkommen bei Rot-Grün-Weiß! ❤️💚🤍

psc 8 Juni, 2022 17:37