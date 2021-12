Nach 0:5-Pleite gegen Dortmund: Besiktas trennt sich von Trainer Sergen Yalcin

Besiktas zieht die Konsequenzen aus den zuletzt schwachen Auftritten und Resultaten der Mannschaft und trennt sich von Trainer Sergen Yalcin.

Die 0:5-Pleite bei Borussia Dortmund am Dienstag war für den 49-jährigen Türken zu viel. Besiktas teilt mit, dass der Coach nach einem einvernehmlichen Gespräch den Klub verlässt. Noch in der vergangenen Saison führte Yalcin das Team zum Double aus Meisterschaft und Pokal. Die jüngste Serie an Misserfolgen führt nun allerdings zur Trennung.

psc 9 Dezember, 2021 13:24