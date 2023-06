Positive Gespräche: Bellingham-Transfer auf der Zielgeraden

Real Madrid ist bei der geplanten Verpflichtung von Jude Bellingham kurz vor dem Ziel.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano fanden am Montag positive Gespräche zwischen den Klubverantwortlichen der Spanier und dem BVB statt. Offenbar wird jetzt auch über konkrete Zahlen gesprochen. Wie hoch die Ablöse letztlich ausfallen wird, ist noch offen. Die Madrilenen sollen mindestens 100 Mio. Euro plus Boni bieten. Bellingham selbst hat dem Gang in die spanische Hauptstadt schon vor längerem zugestimmt und wartet nun die definitive Einigung zwischen den Vereinen ab.

psc 6 Juni, 2023 10:07