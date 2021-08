Positiver Corona-Test beim BVB: Thomas Meunier betroffen

Bei Borussia Dortmund wurde der belgische Rechtsverteidiger Thomas Meunier positiv auf das Coronavirus getestet.

Der BVB befindet sich in der letzten Phase der Saisonvorbereitung. Am Samstag beginnt die neue Spielzeit mit dem Auftakt im DFB-Pokal, wo es die Dortmunder mit Wehen Wiesbaden zu tun bekommen. Meunier wird dann fehlen. Vor dem Einstieg in die neue Trainingswoche wurde der 29-Jährige positiv auf Covid19 getestet. Seither befindet sich der Verteidiger in Isolation.

Wir wünschen Dir einen möglichst milden Verlauf und eine baldige Genesung, @ThomMills! 🙏 — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2021

psc 3 August, 2021 13:42