PSG bietet Jude Bellingham mehr Gehalt als jeder andere Interessent

Für welchen Klub Jude Bellingham in der kommenden Saison spielt, soll sich schnellstmöglich klären. Der BVB wirbt zwar noch immer, hat aber wohl die schlechtesten Karten. Paris Saint-Germain lockt dagegen nicht mit dem harmonischsten Umfeld, dafür aber mit viel Geld.

Jude Bellingham scheint für Paris Saint-Germain eine ernstzunehmende Alternative – sogar sehr ernst. Wie das spanische Radionetzwerk «Cadena SER» berichtet, haben die Pariser in den vergangenen Wochen mehrfach bei dem 19-Jährigen durchgeklingelt, um ihm einen Wechsel an die Seine schmackhaft zu machen.

PSG soll sogar ein Angebot bei Bellinghams Entourage eingereicht haben, das die sich im Rennen befindlichen Konkurrenten erstaunen lassen sollte. Es heisst weiter, dass PSG Bellingham mehr Gehalt bietet als jeder andere Klub, der sich dem BVB-Ass gerne annehmen möchte.

Überzeugt von dieser Wechseloption scheint der schwarz-gelbe Überflieger allerdings nicht wirklich. Das sportliche Projekt sowie die internen Streitigkeiten, die sich in Paris immer mal wieder ergeben und nach aussen dringen, sollen Bellingham eher abschrecken.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi sagte schon im Rahmen der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar über Bellingham: «Jeder will ihn, ich werde unser Interesse nicht verstecken. Er gehört seinem Verein und das müssen wir respektieren. Wenn wir also mit ihm sprechen, sprechen wir zuerst mit Borussia Dortmund.»

aoe 8 April, 2023 09:49