PSV-Coach Schmidt kündigt Wechsel von BVB-Transferziel Donyell Malen an

Donyell Malen gehört zu den unglücklichen Niederländern, die am Sonntag im Achtelfinal an der Europameisterschaft überraschend an Tschechien gescheitert sind. Der 22-Jährige stand sogar in der Startelf. Jetzt “muss” er sich vorzeitig in die Sommerferien verabschieden. Danach könnte für ihn ein Klubwechsel anstehen.

Bei der PSV Eindhoven rechnet man offenbar nicht damit, dass Malen nächste Saison noch für den Klub auflaufen wird. Der Vertrag des Angreifers läuft zwar noch bis 2024, ein Transfer steht aber offenbar an. Gegenüber dem Fernsehsender “NOS” sagt Roger Schmidt, der deutsche Coach: “Für mich steht schon seit einiger Zeit fest, dass Donyell und Denzel (Dumfries, Anm. d. Red.) uns sehr wahrscheinlich verlassen werden. So läuft es im Fussball nun mal, vor allem bei einem Verein wie PSV. Wir verlieren jedes Jahr ein oder zwei gute Spieler. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir in der nächsten Saison ohne sie spielen müssen.”

Wohin es Malen ziehen könnte, ist ungewiss. Borussia Dortmund soll ein Interessent sein. Der Niederländer könnte Jadon Sancho ersetzen, der bekanntlich vor einem Wechsel zu Manchester United steht.

psc 28 Juni, 2021 15:48