Real-Delegation reist für Gespräche mit Bellingham nach Deutschland

Hinter der Zukunft von Jude Bellingham steht weiterhin ein Fragezeichen. Der 19-jährige Engländer lässt noch offen, ob er ein weiteres Jahr beim BVB bleibt oder im Sommer einen Transfer anpeilt. Real Madrid plant nun eine Charmeoffensive.

Laut «Marca» wird eine Delegation der Madrilenen in Bälde nach Deutschland reisen und persönliche Gespräche mit Bellingham führen. Dabei will man den Mittelfeldprofi von einem sofortigen Wechsel ins Santiago Bernabeu überzeugen.

Geplant sind dann auch konkrete Verhandlungen mit Dortmund, in denen es um die Ablöse geht. Der BVB soll grundsätzlich 150 Mio. Euro fordern, Real will nicht mehr als 100 Millionen zahlen. Ohnehin würde der Bundesligist den Vertrag mit Bellingham lieber noch einmal verlängern und ihn so mindestens für eine weitere Saison halten.

Im Rennen ist nach wie vor auch Manchester City, das die Ablöseforderungen der Dortmunder eher zahlen könnte.

psc 28 April, 2023 09:16