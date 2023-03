Real Madrid ist bei Jude Bellingham aus einem Grund zuversichtlich

Real Madrid mischt im Rennen um Jude Bellingham trotz des enormen Preises des Noch-Dortmunders voll mit. Und die Spanier sind zuversichtlich, das Rennen für sich zu entscheiden.

Die Hauptkonkurrenz für die Königlichen kommt von der Insel: Manchester City und Liverpool möchten sich Bellingham ebenfalls unbedingt so rasch wie möglich krallen. Und die beiden englischen Topklubs verfügen finanziell wohl sogar über mehr Mittel als Real.

Dennoch sind die Madrilenen laut «Marca» imstande, die geforderten 110 bis 150 Mio. Euro für den englischen Nationalspieler hinzublättern. Konkret möchte Real angeblich 115 Mio. Euro fix und bis zu 35 Mio. Euro in Boni zahlen.

Und der La Liga-Klub glaubt an einen Trumpf, den er angeblich in seinen Händen hält: Bellingham soll vom Verein und der Möglichkeit, in Spanien spielen zu können, sehr angetan sein. Noch mehr als von einer Rückkehr auf die Insel. Auch die vielen anderen jungen Profis sind ein Argument, das den 19-Jährigen zu Real ziehen könnte.

Spätestens im Sommer wird sich zeigen, ob die Zuversicht im Real-Lager gerechtfertigt ist.

psc 23 März, 2023 16:05