Deshalb schöpft Real Madrid bei Haaland neue Hoffnung

Real Madrid schöpft bei der anvisierten Verpflichtung von Erling Haaland neue Hoffnung.

Grund dafür ist die Finanzspritze für die spanische La Liga, die diese durch den Verkauf von 10 Prozent der Unternehmsanteile erhält: Ganze 2,7 Milliarden fliessen. 90 Prozent davon werden and die Vereine weitergegeben – also auch an die Königlichen. Laut einem Bericht der “AS” könnte Real deshalb bei BVB-Stürmer Erling Haaland einen neuen Anlauf nehmen. Der norwegische Jungstar ist ein Thema, falls Kylian Mbappé von PSG die Transferfreigabe nicht erhält.

Allerdings könnte sich Real bei Haaland auch noch ein Jahr gedulden müssen. Die Dortmunder Verantwortlichen halten an ihrem Standpunkt, wonach der 21-Jährige in diesem Sommer nicht wechselt, bislang eisern fest.

psc 5 August, 2021 16:27