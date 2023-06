Real Madrid könnte nach Jude Bellingham einen weiteren Dortmunder holen

Den Transfer von Jude Bellingham hat Real Madrid in dieser Woche eingetütet. Möglicherweise folgt dem Engländer noch ein weiterer Dortmunder. Karim Adeyemi steht im Visier der Königlichen.

Nach Angaben der "Bild" führen die Madrilenen sogar schon Gespräche mit dem Management des deutschen Nationalspielers. Real wolle mehr Tempo in die Offensive kriegen und habe Adeyemi explizit ins Visier genommen, heisst es. Der 21-jährige Flügelstürmer wechselte erst vor Jahresfrist für 30 Mio. Euro von Red Bull Salzburg zum BVB und steht da noch bis 2027 unter Vertrag. Dortmund würde den Angreifer wohl nur gegen eine sehr hohe Ablöse im Bereich von 80 Mio. Euro oder mehr ziehen lassen.

Nach einer eher schwierigen Anfangsphase, die auch noch von Verletzungen geprägt war, konnte Adeyemi in der Rückrunde den Turbo zünden und in Dortmund starke Leistungen zeigen. Diese sind auch den Real-Verantwortlichen aufgefallen. Mit einem gemessenen Tempo von 36,7 km/h stellte er sogar noch einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Die Real-Offensive würde er also auf jeden Fall schneller machen.

psc 16 Juni, 2023 16:10