Real Madrid schielt auf Raphaël Guerreiro

Borussia Dortmunds Flügelspieler Raphaël Guerreiro hat das Interesse von Real Madrid geweckt.

Der 26-jährige Linksfuss steht beim BVB in dieser Saison in 22 Bundesligaspielen mit acht Treffern zu Buche und spielt eine erfolgreiche Saison. Laut “Radio Marca” hat der Portugiese das Interesse von Real geweckt. Die Madrilenen könnten sich in Zukunft aktiv um Guerreiro bemühen.

Noch steht der Nationalspieler in Dortmund bis 2023 unter Vertrag.

psc 26 Mai, 2020 09:11