Real erwägt Tausch für BVB-Transferziel Ferran Torres

Der spanische Jungstar Ferran Torres steht seit längerem im Fokus von Borussia Dortmund. Real Madrid könnte dem Bundesligisten den 20-jährigen Stürmer aber wegschnappen.

Wie “Defensa Central” berichtet, erwägen die Madrilenen einen Tausch mit Valencia, wo Torres noch bis 2021 unter Vertrag steht. Real bietet den Südostspaniern angeblich Dani Ceballos im GEgenzug für den Youngster an.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit an Arsenal ausgeliehen. Valencia soll an ihm schon längere Zeit Interesse bekunden. Offenbar gibt es Chancen auf einen Transfer des Wunschspielers – wenn gleichzeitig Supertalent Torres an den Ligakonkurrenten abgegeben wird.

psc 8 Mai, 2020 20:10