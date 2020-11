Deshalb kommt Reinier beim BVB nicht zum Einsatz

Neuzugang Reinier spielt bei Borussia Dortmund bislang noch so gut wie keine Rolle. Dies hat mit physischen Problemen des 18-jährigen Brasilianers zu tun, wie Sportdirektor Michael Zorc aufklärt.

Die Leihgabe von Real Madrid kam für den BVB in dieser Saison bislang in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Insgesamt stand er allerdings gerade mal 105 Minuten auf dem Platz. Im Gespräch mit den “Ruhr Nachrichten” erklärt Zorc die geringen Einsatzzeiten von Reinier: “Das Thema Körperlichkeit ist bei ihm noch nicht da. Man merkt ihm an, dass er in Spanien monatelang kaum trainieren und nicht spielen konnte.”

Der Angreifer wird ungeduldig, wie auch Real Madrid, wo sein Vertrag bis 2026 läuft. Die Leihe in Dortmund ist gleich über zwei Spielzeiten bis 2022 angelegt. Reinier und Co. sollen aber über einen vorzeitigen Abbruch nachdenken, falls es zu keiner Besserung kommt. In Dortmund behält man derweil die Ruhe und betont, dass man weiterhin an einen Durchbruch des Angreifers glaubt.

psc 9 November, 2020 17:32