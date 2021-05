Reus lobt Terzic: “Was mit Zusammenhalt möglich ist, sieht man jetzt”

Borussia Dortmund um Kapitän Marco Reus und Cheftrainer Edin Terzic hat den DFB-Pokal gewonnen und steht unmittelbar vor der Qualifikation für die Champions League. Grund genug, die Freude zum Ausdruck zu bringen.

“Für mich persönlich ist es ein spezieller Moment, das erste Mal als Kapitän meines Herzensvereins einen Pokal in den Händen zu halten. Das bedeutet mir unheimlich viel”, sagte Marco Reus in einem Interview mit der “Bild am Sonntag”. Der Offensivstar von Borussia Dortmund gewann zwar bereits 2017 den Pokal, war dabei jedoch verletzt.

Besonderes Lob spricht der Kapitän auch für Edin Terzic aus, der nach der Saison an Marco Rose übergibt: “Dann kommt da noch ein Trainer wie Edin zu, der selbst bei sieben Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze noch an uns geglaubt und in jedem Training aufs Neue motiviert hat. Was mit diesem Zusammenhalt möglich ist, sieht man jetzt.”

Reus betonte ausserdem: “Ich bin stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Es ist keine einfache Saison für uns, aber wie wir als Team mit Rückschlägen umgehen und uns gegenseitig wieder hochpushen – das geht nur, wenn du eine charakterstarke Truppe zusammen hast. Und die haben wir.”

adk 16 Mai, 2021 11:19