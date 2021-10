Riesenstürmer Paul Onuachu ist ein Kandidat für die Haaland-Nachfolge

Borussia Dortmund muss sich nach wie vor nach potentiellen Nachfolgern für Erling Haaland umsehen. Ein Kandidat ist auch der Nigerianer Paul Onuacho.

Der 27-Jährige ist physisch mit einer Körpergrösse von 2,01 Meter eine echte Macht. Bei seinem Verein KRC Genk sind ihm in dieser Saison in 15 Spielen bereits elf Treffer geglückt. Laut “Sky”-Transferexperte Marc Behrenbeck ist Onuacho beim BVB ein konkretes Thema. Angeblich haben sich die Verantwortlichen des Bundesligist in Belgien bereits gemeldet und sich nach dem Angreifer erkundigt.

Vertraglich ist der Stürmer noch bis 2024 an Genk gebunden. Er ist auch nigerianischer Nationalspieler.

psc 19 Oktober, 2021 10:29