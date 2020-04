Roman Bürki könnte beim BVB Konkurrenten erhalten

Roman Bürki soll bei Borussia Dortmund unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2024 stehen. Dennoch könnte der BVB einen weiteren hochkarätigen Goalie unter Vertrag nehmen.

Zumindest berichtet die niederländische “Telegraaf” von Interesse der Dortmunder an Ajax-Stammkeeper Andre Onana. Bereits vor längerer Zeit wurde von einem Bundesliga-Klub berichtet, der sich den 24-jährigen Kameruner angeblich sichern will. Dabei soll es sich also um den BVB handeln. Der Klub habe Ajax bereits über das grundsätzliche Interesse am Schlussmann informiert.

Handlungsbedarf besteht auf den ersten Blick nicht: Hinter Bürki verfügt Dortmund mit dessen Schweizer Landsmann Marwin Hitz über eine solide Nummer 2. Wie und wo Onana in diese Hierarchie passen soll, bleibt vorerst unklar. Auch andere Vereine interessieren sich für den früheren Barça-Junior.

