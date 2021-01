Roman Bürki droht beim BVB die Ersatzbank

BVB-Stammgoalie Roman Bürki könnte bereits im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Augsburg am kommenden Samstag ersetzt werden.

Der 30-jährige Schweizer steckt seit einiger Zeit in einem Formtief und patzte zuletzt auch – etwa beim Gegentor gegen Mainz am vergangenen Wochenende oder bei der 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der Woche davor. Deutsche Medien betiteln Bürki nun als Wackelkandidaten: Trainer Edin Terzic könnte am kommenden Wochenende der Nummer 2 Marwin Hitz das Vertrauen schenken. Der 33-jährige ersetzte Bürki in dieser Saison bereits sieben Mal und zeigte sich dabei als sicherer Wert. Gut möglich, dass Bürki eine Denkpause erhält.

psc 27 Januar, 2021 14:33