Roman Bürki hofft auf ein paar Minuten zum Abschied

Der Schweizer Goalie Roman Bürki wird sich im Sommer von Borussia Dortmund verabschieden. Der 31-Jährige hofft zum Ende seiner Zeit beim BVB auf einige Minuten Spielzeit.

In der aktuellen Saison stand der Keeper noch keine einzige Minute auf dem Platz. Hinter seinen Landsmännern Gregor Kobel und Marwin Hitz ist er in Dortmund nur die Nummer 3. Jetzt hofft Bürki in erster Linie auf einen versöhnlichen Abschluss seiner siebenjährigen Ära in Dortmund. “Mir ist es wichtig, dass ich mich persönlich von der Mannschaft verabschieden kann und von den Fans, die mich unterstützt haben, die mich gefeiert haben, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe. Vielleicht gibt es zum Ende der Saison ein paar Minuten als würdiges Geschenk”, sagt der Schweizer gegenüber den “Ruhr Nachrichten”. Insgesamt bestritt der Goalie 232 Pflichtspiele für Dortmund.

Seinen früheren Status als Nummer 1 verlor er in der vergangenen Saison. Für ihn kam dies überraschend: “Ich kam aus dem Urlaub zurück und war nicht mehr die Nummer 1, sondern die Nummer 38. Natürlich habe ich mich da erst einmal gefragt: Was ist denn jetzt los?” Nach der Verpflichtung von Gregor Kobel hatte er in dieser Saison keinerlei Chancen mehr auf regelmässige Einsätze.

“Ich habe gedacht, dass es vielleicht noch mal zurück ins Tor schaffe. Ich habe alles versucht. Doch als klar war, dass diese Chance nicht mehr kommen würde, musste ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht”, so Bürki. Schliesslich entschied er sich vor wenigen Wochen für einen Wechsel zur künftigen MLS-Franchise St. Louis City. Die Mannschaft wird zwar erst 2023 am Spielbetrieb teilnehmen, Bürki schliesst sich aber bereits im Sommer dem neuen Verein an.

psc 5 April, 2022 09:35