Roman Bürki rückt gegen den FC Bayern in den BVB-Kader

Borussia Dortmund muss wohl für längere Zeit auf Stammgoalie Gregor Kobel verzichten. Für das Topspiel gegen den FC Bayern rückt dafür Roman Bürki in den Kader.

In der Chronik von Roman Bürki muss schon etwas zurückgegangen werden, um auf das letzte Spiel des Schweizer Goalies zu kommen. Beim Saisonfinale 2020/21 stand Bürki zum letzten Mal bei Borussia Dortmund zwischen den Pfosten, damals gewann der BVB 3:1 gegen Bayer Leverkusen.

Nach Angaben der “Ruhr Nachrichten” steht Bürki ausgerechnet im Topspiel beim FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr) wieder im Dortmunder Aufgebot. Ursächlich für die Kaderrückkehr des Münsingers ist der Ausfall von Gregor Kobel, der sich unter der Woche eine Bänderverletzung zugezogen hatte, die “noch die ein oder andere Woche dauern wird”, wie BVB-Trainer Marco Rose verriet.

Kobel dürfte also noch etwas länger nicht zur Verfügung stehen. In Marwin Hitz setzt Rose in den kommenden Spielen auf einen weiteren Schweizer, der so lange die Kobel-Vertretung übernehmen wird. Bürki verabschiedet sich nach dieser Saison und wechselt zum neu gegründeten St. Louis City SC, der ab 2023 den Spielbetrieb in der nordamerikanischen Major League Soccer aufnehmen wird.

aoe 23 April, 2022 12:31