Rose erklärt: Darum ist der BVB bei Haaland “entspannt”

Noch ist unklar, ob Erling Haaland Borussia Dortmund zum Saisonende verlässt oder nicht. Cheftrainer Marco Rose spricht über die aktuelle Lage.

Wie die “Bild” kürzlich berichtete, ist für kommende Woche ein Gipfeltreffen angesetzt: Die Bosse von Borussia Dortmund sowie Alf-Inge Haaland und Mino Raiola, Vater und Berater von Erling Haaland, werden zusammenkommen. Sie werden über die Zukunft des BVB-Stürmers sprechen.

“Unsere Haltung ist klar”, stellte Marco Rose am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Freitag, 20.30 Uhr) klar. “Wir”, so der Coach im Namen von Borussia Dortmund, “würden uns freuen, wenn er noch ein bisschen länger hier in Dortmund bleibt. Alle anderen Sachen sind vertraglich geklärt. Wir sind entspannt, weil wir die Gemengelage kennen. Wenn irgendwann eine Entscheidung getroffen wird, werden wir als Verein reagieren oder jubeln.”

Vertraglich ist Haaland noch bis 2024 an den BVB gebunden. Dank Klausel in Höhe von kolportierten 75 Millionen könnte der 21-jährige Torjäger die Westfalen aber bereits zum Ende der Saison verlassen.

adk 13 Januar, 2022 14:39