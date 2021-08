3 Schweizer Goalies: BVB-Trainer Rose hat sich auf Nummer 1 festgelegt

Der neue Dortmunder Trainer Marco Rose kann in dieser Saison gleich auf drei Schweizer Goalies zählen. Mit den Leistungen seines Trios in der Vorbereitung ist er sehr zufrieden. Und die aktuelle Nummer 1 steht fest.

Der BVB-Coach gibt sich auf einer Pressekonferenz sehr zufrieden, was die Entwicklung von Neuzugang Gregor Kobel und den Routiniers Marwin Hitz und Roman Bürki in der Saisonvorbereitung angeht. Rose hält auch fest, auf wen er in dieser Saison als Nummer 1 setzt. “Ein Kompliment an die Torhüter, wie sie die Situation in der Vorbereitung gemeistert haben. Roman Bürki hat hervorragend gearbeitet. Die Situation mit drei tollen Torhütern ist natürlich speziell. Aber wir wissen alle, dass, wenn wir Gregor Kobel holen, ihn als Nummer eins geholt haben. Aber das ist nicht in Stein gemeisselt. Er muss das mit Leistung unterstreichen.”

Kobel muss sich also behaupten. Die erste Einsatzchance erhält er wohl bereits am Freitagabend im DFB-Pokal. Es sei denn, Rose baut in diesem Wettbewerb auf eine andere Stammkraft im Tor.

