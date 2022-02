Schlechte Nachrichten von Erling Haaland beim BVB

Das Comeback von Erling Haaland bei Borussia Dortmund verzögert sich weiter.

Der norwegische Torjäger fehlte auch beim 1:1-Remis in Augsburg am Sonntag – und muss wohl noch weiter pausieren. “Es ist eine diffuse Geschichte. Wir wollen nicht wieder in etwas Neues reinrennen – er auch nicht. Wir wollen nicht mit seiner Gesundheit spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das kann schon noch ein paar Tage dauern”, sagt BVB-Trainer Marco Rose nach der Partie der “Bild”. Angeblich könnten aus den “paar Tagen” auch schnell ein paar Wochen werden.

Haaland erlitt vor gut einem Monat im Spiel gegen Hoffenheim einen Muskelfaserriss an den Adduktoren und kann sich noch nicht voll belasten. “Erling hat nach wie vor leichte Probleme. Er fühlt sich einfach nicht frei. Er fühlt sich in seinen Bewegungsabläufen noch nicht klar“, führt Rose aus. Offenbar kann Haaland nach wie vor nicht voll sprinten und hat auch Probleme beim Torabschluss”, ergänzt Rose.

psc 28 Februar, 2022 10:22