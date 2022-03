Schlechte Nachrichten von BVB-Verteidiger Manuel Akanji

Borussia Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji muss sich mit dem Comeback weiterhin gedulden.

Der 26-Jährige wird auch beim Nachholspiel gegen Mainz 05 am Mittwochabend fehlen. Akanji erlitt einen Muskelfaserriss in der Wade und fehlte bereits in den vergangenen vier Spielen des BVB. Trainer Marco Rose sagt auf einer Pressekonferenz am Dienstag nun aber immerhin, dass es für den Verteidiger im Hinblick auf das Wochenende und dem Spiel gegen den 1. FC Köln gut aussieht. Dosiert trainieren kann Akanji bereits wieder.

Gegen Mainz ebenfalls fehlen werden die erkrankten Raphaël Guerreiro und Kapitän Marco Reus. Dafür ist Abwehrspieler Mats Hummels wieder eine Option.

