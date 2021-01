Schulterschmerzen: Bürki muss passen

Borussia Dortmund muss sein heutiges Heimspiel gegen den FC Augsburg ohne Stammgoalie Roman Bürki bestreiten. Der Schweizer wird dem Kader fernbleiben. Als Nachrücker rotiert Marwin Hitz zwischen das BVB-Gebälk.

Roman Bürki steht Borussia Dortmund heute Nachmittag nicht zur Verfügung. Das geht aus einem Bericht der “Bild” hervor. Laut der Boulevardzeitung ist der Schweizer Goalie aufgrund von Schmerzen an der Schulter verhindert und wird daher gar nicht erst ins Spieltagsaufgebot nominiert.

Bürkis Aufgaben übernimmt für die Paarung gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) Landsmann Marwin Hitz, für den es zugleich eine ganz besondere Partie sein wird. Bevor er zum BVB wechselte, spielte der St. Galler zwischen 2013 und 2018 fünf Jahre für den FCA.

Um Bürki hatten sich in den letzten Wochen Diskussionen aufgetan. Trainer Edin Terzic gab sich während der Pressekonferenz bezüglich eines Goaliewechsel noch zugeknöpft. Bürki lieferte in dieser Saison einmal mehr durchwachsene Leistungen ab, so dass Spekulationen in diese Richtung angestellt wurden.

Für den 30-Jährigen rückt die nominelle Nummer 3, Nachwuchstorwart Luca Unbehaun (19), in den Kader.

aoe 30 Januar, 2021 10:10