Schweizer BVB-Stürmer Bradley Fink avanciert zum tragischen Helden

Borussia Dortmund scheitert im Viertelfinale der Youth League an Atlético Madrid. Der Schweizer Stürmer Bradley Fink avanciert zum tragischen Helden.

Der 18-Jährige scheitert in der 6. Minute beim Stand von 0:0 mit einem Penalty. Auch ansonsten gelingen weder ihm noch seinen Dortmunder Teamkollegen Treffer. In der zweiten Halbzeit sieht Fink noch die Gelbe Karte. Letztlich verliert der BVB im Signal Iduna Park vor 19’300 Zuschauern mit 0:1. Für ein am Mittwochnachmittag ausgetragenenes Jugendspiel eine beachtliche Kulisse. Für die U19 von Dortmund ist der Wettbewerb in diesem Jahr somit beendet.

https://twitter.com/BVB/status/1504147234174210048

psc 16 März, 2022 18:37