Wegen Corona: Schweizer Nati ohne Gladbach- und BVB-Profis?

Die Schweizer Nationalmannschaft muss den Start in die WM-Qualifikation Ende dieses Monats möglicherweise ohne Gladbach- und BVB-Profis bestreiten.

Sowohl die Borussia aus Mönchengladbach wie auch jene aus Dortmund erwägen, ihren Nationalspielern für die anstehenden Länderspiele keine Freigaben zu erteilen! Betroffen davon wären aus Schweizer Sicht das Gladbach-Quintett Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Breel Embolo und Michael Lang sowie Manuel Akanji vom BVB. Die Schweizer BVB-Goalies Roman Bürki und Marwin Hitz spielen derzeit in der Nati keine Rolle und sind daher ohnehin nicht dabei.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl will um jeden Preis verhindern, dass Spieler seines Vereins nach Nationalmannschafts-Aufenthalten in Quarantäne müssen, wie er auf einer Pressekonferenz am Montag erklärt: “Wir haben uns als Verein entschieden, nach Budapest zu gehen und zahlen dafür auch eine Menge Geld, eine Art Konventionalstrafe, weil wir die Reise nach Manchester nicht antreten, um den 14 Tagen Quarantäne aus dem Weg zu gehen. Für den Fall, dass unsere Jungs nach Länderspielen in eine ähnliche Situation kommen, glaube ich schon, dass es nur gerechtfertigt ist, wenn sich der Verein vorbehält, dementsprechend zu reagieren und zu intervenieren. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Und wie werden dann sehen, wie es im Detail aussieht.”

In Dortmund macht man sich ähnliche Gedanken, wie Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl gegenüber dem “kicker” erklärt. “Wir verfolgen und diskutieren die Situation jeden Tag. Die Lage ändert sich ja schliesslich auch permanent. Viele Verbände haben sich schon bewusst für neue Spielorte entschieden, um eine anschliessende Quarantäne für die Spieler zu vermeiden. Wir werden uns aber im Einzelfall das Recht vorbehalten, Spieler nicht abzustellen, falls es für uns zu einem Nachteil kommen sollte.”

psc 15 März, 2021 14:48