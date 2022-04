Ein Schweizer Nati-Stürmer könnte Haaland-Nachfolger werden

Borussia Dortmund muss im Sommer wohl den Abgang von Erling Haaland verkraften. Die Suche nach Nachfolgern läuft weiter. Eine wichtige Rolle spielt der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor.

Der 21-Jährige brilliert in dieser Saison mit starken Leistungen bei Red Bull Salzburg. Laut “Sport 1” zählt er zu den Stürmern, mit denen sich die BVB-Verantwortlichen für die Haaland-Nachfolge beschäftigen. Angeblich ist Okafor, der in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf 14 Tore und 10 Assists kommt, auch bei RB Leipzig und Bayer Leverkusen ein Thema. Sein Vertrag in Salzburg läuft bis 2024. Als Ablöse werden bereits 20 Mio. Euro ausgerufen. Eine Summe, die Dortmund nach einem Haaland-Verkauf stemmen könnte.

Weitere, offenbar noch heissere Kandidaten für die Nachfolge des Norwegers beim BVB, sind Adam Hlozek (19) von Sparta Prag und Hugo Ekitike (19) von Stade Reims.

Dortmund will ausserdem Karim Adeyemi (20) von Red Bull Salzburg verpflichten. Der deutsche Nationalspieler ist aber nicht ein 1:1-Ersatz für Haaland.

psc 26 April, 2022 09:46