Sebastian Kehl kritisiert BVB-Profis nach Pokal-Fight

Borussia Dortmund hat sich am Dienstagabend gegen Zweitligist Paderborn haarscharf mit 3:2 nach Verlängerung und inklusive umstrittenen Tor durchgesetzt. Derart spannend hätten es die BVB-Profis nicht machen dürfen, wenn es nach Sebastian Kehl geht.

Der langjährige Dortmunder Kapitän ist beim Bundesliga-Klub als Lizenzspielerleiter tätig und hat die Partie am Seitenrand mitverfolgt. Zufrieden ist er mit dem Auftritt seiner Spieler trotz des glücklichen Ausgangs nicht. “Die 30 Minuten in der Verlängerung haben wehgetan. Das war dann das Lehrgeld, das wir zahlen mussten”, sagt Kehl im “kicker” und führt aus: “Das darf uns nicht passieren. Wir müssen so eine Partie nach dem Spielverlauf einfach klarer und ruhiger zu Ende spielen.”

Bereits nach 16 Minuten führten die Dortmunder gegen Paderborn 2:0. In der Schlussphase der regulären Spielzeit kamen die Gäste allerdings noch einmal heran und der Favorit musste in die Extrarunde.

psc 3 Februar, 2021 16:56