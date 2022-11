Schock: Sébastien Haller benötigt nach Chemo weitere Operation

Schlechte Nachrichten von BVB-Stürmer Sébastien Haller: Der ivorische Angreifer muss sich nach seiner Chemotherapie infolge der Hodenkrebserkrankung einer weiteren Operation unterziehen.

Dies gibt der 27-Jährige am Mittwochabend bekannt. «Wie von Anfang an erwartet, wurden nach der Chemo verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen», schreibt Haller in den sozialen Medien. «Ich gebe bekannt, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist. Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen, um diesen Tumor, der mich von den Feldern fernhält, endgültig zu beseitigen.»

Zuletzt bestand die Hoffnung, dass der Stürmer nach der Chemotherapie «geheilt» ist und keine weitere Interventionen benötigt. Diese Hoffnung hat sich leider zerschlagen. Somit kann auch seine Rückkehr auf den Fussballplatz noch nicht stattfinden.

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

psc 16 November, 2022 23:47