Sébastien Haller reist mit ins BVB-Trainingslager

Sébastien Haller hat grünes Licht für die Teilnahme am Trainingslager von Borussia Dortmund bekommen.

Nach zwei Operationen und mehreren Chemotherapien im Anschluss an geht es für den 28-jährigen Torjäger erfreulicherweise steil nach oben. Haller trainierte bereits in dieser Woche zum Teil wieder mit der Mannschaft und wird in Spanien weitere Trainingseinheiten mit der Mannschaft bestreiten. Haller zeigte sich in dieser Woche bereits sehr positiv und ist auf dem Weg zurück.

#BVB – Sébastien Haller fliegt mit Borussia Dortmund ins Trainingslager nach Marbella! 🙌🏼 ⚫️🟡@SPORT1 pic.twitter.com/w8FkrigPAm — Patrick Berger (@berger_pj) January 6, 2023

psc 6 Januar, 2023 10:22