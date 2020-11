Selbstisolation oder nicht? Verwirrung um BVB-Stürmer Erling Haaland

Borussia Dortmund muss im Ligaspiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag möglicherweise auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Das letzte Wort ist allerdings nicht gesprochen.

Wegen des positiven Corona-Befunds bei seinem norwegischen Nationalmannschaftskollegen Omar Elabdellaoui muss sich Haaland nach norwegischem Recht in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die Ausreise aus Norwegen und die Rückkehr nach Deutschland wurden inzwischen erlaubt, dort wird Haaland aber voraussichtlich erst einmal isoliert. Wie auch alle anderen norwegischen Nationalspieler.

Die Isolationsfrist läuft erst am Dienstag in einer Woche ab. Dennoch hat der BVB noch Hoffnung, dass Haaland im Ligaspiel gegen die Hertha am kommenden Wochenende doch aufläuft: Der Bundesligist ist laut “kicker” der Meinung, dass deutsches und nicht norwegisches Recht gilt, wenn Haaland wieder in Dortmund ist. Nach drei negativen Corona-Tests könnte er demnach doch wieder vorzeitig und ohne 10-tägige Quarantäne auf den Platz zurückkehren. Zweimal soll der Stürmer bereits negativ getestet worden sein.

psc 16 November, 2020 14:50