Serie A-Aufsteiger Benevento zeigt Interesse an Schürrle

Der Serie A-Aufsteiger Benevento Calcio möchte sich offenbar mit einem Weltmeister von 2014 verstärken: der beim BVB chancenlose André Schürrle soll kommen.

In der Spielzeit 2019/20 war André Schürrle von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau verliehen. Doch in der russischen Hauptstadt hat der 29-Jährige, der 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister wurde, keine Zukunft – und beim BVB wohl ebenso wenig.

“Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde. Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre”, teilte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen bei “Sky” mit.

Aufsteiger hat hohe Ambitionen – kommen zwei weitere Starspieler?

Es deutet alles auf einen erneuten Wechsel des Linksaussen hin. Und wie “Sky Italia” berichtet, liebäugelt der frischgebackene Serie A-Aufsteiger Benevento Calcio um Trainer Filippo Inzaghi mit einem Transfer von Schürrle.

Ob dem Offensivspieler, der in seiner Karriere unter anderem für Leverkusen, Chelsea und Wolfsburg spielte, ein Transfer nach Süditalien schmackhaft gemacht werden kann? Dem Bericht zufolge ist der Aufsteiger auch noch mit Loic Remy von LOSC Lille und Kamil Glik von der AS Monaco an zwei weiteren namhaften Stars dran.

adk 30 Juni, 2020 09:29