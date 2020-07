Diese Summe fordert der BVB für André Schürrle

Borussia Dortmund zahlte für Ex-Nationalspieler André Schürrle einst 30 Mio. Euro Ablöse. Mittlerweile wird der 29-jährige Angreifer zum Schnäppchen.

Schürrle war zuletzt während zwei Jahren verliehen, zunächst an Fulham und in dieser Saison gegen Spartak Moskau. Eine Zukunft in Dortmund hat der Flügelstürmer nicht mehr. Laut “Bild” darf der Stürmer für gerade mal 2 Mio. Euro Ablöse gehen! Dem Bundesligisten geht es vor allem darum, das hohe Salär in Höhe von 7 Mio. Euro einzusparen.

Bis 2021 steht Schürrle noch unter Vertrag. Ob und welche Gehaltseinbussen er in Kauf nimmt, ist noch ungewiss. Bisher scheinen sich noch keine Interessenten gemeldet zu haben.

psc 8 Juli, 2020 09:13