Supertalent Noni Madueke von BVB-Interesse “geehrt”

Der englische Angreifer Noni Madueke wird bei Borussia Dortmund als potentieller Nachfolger von Jadon Sancho gehandelt. Der 19-Jährige fühlt sich geehrt.

Gegenüber “ESPN” nimmt der Jungstar Stellung zum kolportierten Interesse des BVB an ihm. Madueke ist geschmeichelt: “Ich habe es gehört, da werde ich nicht lügen. Es ist eine Ehre, mit einem Verein wie Dortmund in Verbindung gebracht zu werden – dass sie mich als Nachfolger von Sancho sehen, das ist ein toller Spieler.”

Der Linksfuss ist noch bis 2024 an die PSV Eindhoven gebunden. Für 15 Mio. Euro soll er zu haben sein: “Ich werde nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir sind immer noch mit dieser Saison beschäftigt. Ich gebe jetzt mein Bestes und schaue, was die Zukunft bringt.”

Angeblich ist Madueke in der Bundesliga auch bei Bayern München, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und bei weiteren Topklubs im Ausland im Gespräch.

psc 12 Mai, 2021 09:54