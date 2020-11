Ein Teamkollege hilft Jadon Sancho aus der Formkrise

Jadon Sancho fiel in dieser Saison in ein Loch. Die Formkurve zeigt nun allerdings wieder deutlich nach oben. In der Champions League vermochte er gegen den FC Brügge unter anderem mit einem traumhaften Freistoss-Tor zu verzücken. Ein Mitgrund für die Formsteigerung ist Teamkollege Mats Hummels.

Der Führungsspieler des BVB kümmert sich um seine Mitspieler. So auch im Falle von Jadon Sancho, für den es in dieser Saison nicht wirklich nach Wunsch lief. Dabei hatte Hummels für den 20-jährigen Engländer offenbar einen entscheidenden Tipp parat. “Ich versuche den Jungs immer die Botschaft zu vermitteln, dass sie sehr viel ausstrahlen können”, sagt der Verteidiger im “kicker”. “Es ist ein Zeichen an alle, wenn auch ein Künstler arbeitet. Dann springt der Funke auf alle anderen über.”

Im Falle von Sancho scheint genau dies gewirkt haben. Der Youngster weitete seine Arbeit gegen den Ball deutlich aus und wirkte zuletzt insgesamt engagierter als in der Vergangenheit. Mit einem Ergebnis. “Jadon hat sich diesmal belohnt für den Einsatz, den er gezeigt hat. Das war ganz wichtig für die Jungs, die so gut sind”, bilanziert Hummels nach dem Sieg gegen Brügge in der Königsklasse.

Sancho selbst war nach dem 3:0-Sieg gegen die Belgier ebenfalls glücklich: “Ich bin glücklich, dass ich einen Trainer und eine Mannschaft habe, die an mich glauben. Ich hatte eine harte Zeit zuletzt. Aber es geht darum, wie ich daraus zurückkomme.”

