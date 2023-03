Termin für entscheidendes Bellingham-Treffen mit dem BVB steht

Jude Bellingham bzw. sein Vater Mark wird sich in Kürze mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund unterhalten, um eine Entscheidung über die Zukunft zu treffen.

Bekanntlich könnte für den 19-jährigen Engländer im Sommer ein Wechsel anstehen. Mit Real Madrid, ManCity und Liverpool gibt es hochkarätige Interessenten. Noch ist aber nicht in Stein gemeisselt, dass Bellingham den BVB nach dieser Saison tatsächlich verlässt, zumal er über keine Ausstiegsklausel verfügt.

Der Bundesligist muss bei einem Verkauf also mitspielen. Laut «Sport Bild» kommt es in der anstehenden Länderspielpause zu einem wegweisenden Gespräch. Dabei will das Lager des Youngsters der Dortmunder Klubführung die Zukunftspläne offenlegen. Es geht um die entscheidende Frage, ob Bellingham noch ein weiteres Jahr in Dortmund bleiben oder im Sommer wechseln will.

Auch wenn beispielsweise Sportdirektor Sebastian Kehl längst klargestellt hat, dass man den englischen Nationalspieler gerne mindestens ein weiteres Jahr halten möchte, wird man den Wunsch des Mittelfeldprofis respektieren. Voraussetzung für einen Transfer ist allerdings, dass ein interessierter Klub die Ablöseforderung erfüllt. Und diese wird im dreistelligen Millionenbereich liegen.

psc 15 März, 2023 09:56