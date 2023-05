Terzic verspricht unter Tränen Titel: "Wird noch bisschen länger dauern"

Aus der erhofften Meisterschaft von Borussia Dortmund wird nichts. Trainer Edin Terzic gibt den Fans unter Tränen jedoch ein Versprechen ab.

Borussia Dortmund kam am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinaus und weil der FC Bayern parallel 2:1 beim 1. FC Köln siegte, holten sich die Münchner zum elften Mal in Folge die Meisterschaft. Beim BVB herrscht demzufolge Enttäuschung.

"Dieser Spieltag wird uns sehr lange weh tun", sagte Edin Terzic bei der Pressekonferenz. Immer wieder rang er mit den Tränen, suchte nach Worten für den bitteren Tag. Bereits auf dem Rasen des Stadions hatte der BVB-Coach zu weinen angefangen, nachdem sein Name von der Südtribüne skandiert worden war. "Die Fans waren für uns da, uns sie werden für uns da sein. Es tut so weh, dass wir sie heute nicht belohnen konnten. Aber wir werden das tun, es wird halt nur noch ein bisschen länger dauern", so Terzic.

"Egal, wie gross der Schmerz heute ist, es wird die Motivation für morgen sein", sagte Terzic, der das Versprechen abgab, irgendwann wieder eine Meisterschale am Borsigplatz den Fans präsentieren zu können.

