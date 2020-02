Transfer perfekt: Emre Can fix bis 2024 beim BVB

Borussia Dortmund und Juventus bestätigen am Dienstagabend, dass sie sich über einen permanenten Transfer von Emre Can geeinigt haben.

Der 26-jährige Allrounder wird somit nicht nur bis Saisonende an den BVB ausgeliehen, sondern wechselt fix und mit Vertrag bis 2024 zum Bundesliga-Klub. Beim ursprünglich vereinbarten Leihtransfer mit Kaufoption war von einer Ablöse von 25 Mio. Euro die Rede. Emre Can kam für Dortmund bereits in mehreren Spielen zum Einsatz und kehrt somit nicht mehr nach Turin zurück.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬 🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

psc 18 Februar, 2020 19:22